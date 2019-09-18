بوابة فرص الالكترونية تنطلق بحلتها الجديدة

عمان- الغد– أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المنصة الالكترونية المحدّثة لبوابة فرص www.ForUs.jo والتي تهدف الى تزويد الشباب بالموارد المتعلقة بالارشاد المهني والدورات التدريبية والتوظيف وريادة الأعمال والعمل التطوعي.

وتم الاعلان عن المنصة من خلال حملة اقلبها 180 درجة التي اطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشارك بها أكثر من 125 جهة على مستوى المملكة.

وتعود فكرة الحملة (اقلبها 180 درجة) الى سعي المنصة لإحداث تغيير جذري في ثقافة العمل وإعطاء الشباب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم المهنية ومساعدتهم في بناء مستقبلهم المهني وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الريادة والإبتكار من خلال التعاون مع العديد من الشركاء والمبادرات المجتمعية والخبراء.

وتضم المنصة 5 محاور رئيسية من ضمنها الإرشاد المهني والتي تتيح للشباب الحصول على خدمات الاستشارات المهنية عبر الإنترنت والاستشارات المهنية الشخصية وادوات التقييم الذاتي.

المحور الثاني هو الدورات التدريبية، الذي يعرض من خلاله مجموعة منوّعة من الدورات الإلكترونية والبرامج التدريبية وورشات العمل لمساعدة الشباب في تطوير مهاراتهم واكتشاف اهتمامتهم، وتشمل مهارات التوظيف واللغات والفنون والأعمال والكثير غيرها.

توسيع الشبكة الاجتماعية وتعزيز الخبرات المهنية يتم تقديمها عبر محور العمل التطوعي في مختلف المجالات.

أما في مجال العمل الحر، فتوفر المنصة كل ما يلزم من معلومات من خلال خبراء وموارد التدريبية لتشجيع الشباب على انشاء مشاريعهم الخاصة.

ويتمثل المحور الأخير في البحث عن الوظائف ﻣﻦ خلال الشراكة مع أﻛﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.