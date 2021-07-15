بواخر سياحية سعودية قادمة للمملكة

عمان – أكد رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أن الأردن على موعد لاستقبال بواخر سياحية قادمة من المملكة العربية السعودية تنقل سياحا أجانب وسعوديين لزيارة العقبة والبترا ووادي رم.

وقال الفرجات إن هذا يعتبر سوقاً جديداً يحفزنا للعمل وإطلاق منتجات جديدة تلبي رغبات وتطلعات السياح.

وأضاف أن البواخر ستبدأ بالوصول إلى العقبة وبشكل تدريجي خلال شهر آب المقبل، ليتم بعدها زيارة البترا.

في المقابل، أكد الفرجات أن السلطة انهت استعدادتها لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث تم تجهيز الموقع الأثري والانتهاء من وضع البروتوكول الصحي، بالإضافة إلى توفير الخدمات كافة وتجهيز المتحف والإرشاد السياحي.-(هلا اخبار)