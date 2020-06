بوبوفيتش يُهاجم ترامب ويدعو للتغيير إثر حادثة مقتل فلويد

لوس انجليس – وصف غريغ بوبوفيتش مدرب نادي سان أنتونيو سبيرز المنافس في دوري المحترفين لكرة السلة، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالأحمق، متهما اياه بسوء قيادة البلاد وداعيا الى التغيير في ظل الاحتجاجات التي اندلعت استنكارا لمقتل الافريقي-الاميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

وقضى فلويد (46 عاما) اختناقا الأسبوع الماضي عندما ضغط الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه حتى الموت في مينيابوليس ووُجهت اليه لاحقا تهمة القتل غير العمد، بعدما ضغط بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون ان يكترث لمناجاته وهو مكبّل ومثبت ارضا بأنه لا يستطيع التنفس.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد الداعمة لحركة “بلاك لايفز ماتر” (حياة السود مهمة) الى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية لإعلان حظر تجول ليلي.

واعتبر بوبوفيتش المعروف بانتقاداته الدائمة لترامب في حديث مع مجلة “ذي نايشن” الاسبوعية، أن القضايا المتعلقة بعنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة والتي لم تتم معالجتها في الماضي، مهدت الطريق أمام العنف الذي اندلع في العديد من المدن لثلاث ليالٍ متتالية.

وقال المدرب الاسطوري الذي قاد سبيرز الى خمسة ألقاب في الـ “ان بي ايه” إن “الأمر الذي يذهلني هو أننا رأينا جميعا عنف الشرطة والعنصرية من قبل ولكن لم يتغير أي شيء”.

وتابع: “لهذا السبب كانت الاحتجاجات عنيفة، لكن من دون قيادة حقيقة وتفهُّم لماهية المشكلة، لن يكون هناك تغيير أبدا، تجنب الأميركيون البيض التعامل مع هذه المشكلة إلى الأبد لأنه كان لدينا امتياز لتجنبها. هذا ايضا يجب ان يتغير”، واعتبر ببوفيتش أن ترامب “لم يكن فقط مسببا للخلافات، بل مدمّر أيضا”.

وأردف الرجل البالغ 71 عاما: “أنا مشمئز أن لدينا قائد لا يمكنه القول (بلاك لايفز ماتر) في نهاية المطاف لدينا أحمق في مكان الرئيس، فيما الشخص الحقيقي الذي يحكم البلاد، السيناتور ميتش ماكونيل، يدمر الولايات المتحدة للأجيال القادمة”.

وكان بوبوفيتش من بين مدربين عدة ومساعديهم الذين وقعوا على بيان صادر عن الرابطة الوطنية للمدربين، تفيد أنهم سيتحدثون نيابة عن أولئك الذين لا صوت لهم.

