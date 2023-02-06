 “بوبي” يدخل موسوعة غينس كأكبر كلب معمّر في العالم!

دخل كلب من البرتغال يدعى “بوبي” موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أكثر كلب معمّر على قيد الحياة.

وتبعا للقائمين على الموسوعة فإن “بوبي سيكمل في مايو القادم عامه الـ 31، وفي الأول من فبراير هذا العام بلغ بوبي من العمر 30 سنة و266 يوما”.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى “أن تاريخ ميلاد الكلب المذكور تم تأكيده باستخدام قاعدة بيانات الحيوانات الأليفة الحكومية SIAC، وأن “بوبي” ينتمي لسلالة Rafeiro do Alentejo التي يبلغ متوسط الحيوان فيها عادة ما بين 12 إلى 14 سنة”.

ومن جهته أشار صاحب الكلب المذكور إلى “أن سبب طول عمر حيوانه الأليف هو أسلوب الحياة الهادئ البعيد عن ضوضاء المدينة، كون بوبي عاش طوال حياته في قرية بمقاطعة ليريا غرب البرتغال، بالإضافة إلى الحفاظ على نظام غذائي خاص له”.