بوتاس يتصدر التجارب الحرة الأولى لسباق توسكانا للفورمولا1

توسكانا – تصدر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق (مرسيدس) الجمعة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة توسكانا الكبرى ، المرحلة التاسعة في بطولة العالم للفورمولا1.

وسجل بوتاس في افضل لفاته على مضمار موجيلو بإيطاليا زمنا قدره دقيقة و17 ثانية و879 جزءا من الألف من الثانية.

وجاء في المركز الثاني الهولندي ماكس فيرستابن سائق (رد بول) يليه شارل لوكلير سائق (فيراري) القادم من موناكو ثالثا. وحل زميل بوتاس في الفريق البريطاني متصدر البطولة لويس هاميلتون رابعا.

واحتل المرتبة الخامسة الفرنسي بيير جاسلي سائق “ألفا تاوري” . -(إفي)