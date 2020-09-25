بوتاس يسيطر على التجارب الحرة لسباق روسيا للفورمولا1

سوتشي (روسيا) – سيطر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على التجارب الحرة لسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد باحرازه افضل توقيت في الجولتين على حلبة سوتشي الجمعة.

وتفوق بوتاس على زميله في الفريق بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي حل ثانيا في الجولة الثانية بعد حلوله في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الأولى.

وسجل الفنلندي أسرع توقيت في الجولة الثانية 1:33,519 دقيقة بفارق 0,267 ثانية عن هاميلتون، بعدما كان تجاوز الحلبة الممتدة على 5,848 كلم في الجولة الأولى بزمن قدره 1:34,923 دقيقة.

وحل الاسترالي دانيال ريكياردو سائق رينو في المركز الثالث في التجارب الثانية خلف البريطاني مسجلا 1:34,577 دقيقة، فيما كان الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول -هوندا ثالثا في الأولى بزمن قدره 1:35,577 دقيقة.

وواصل سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فتيل بطل العالم السابق عروضهما السيئة حيث حلا في المركزين الثامن والعاشر في الجولة الثانية.

وتأثر السائقون بوجود الغبار الكثيف على الحلبة الموجودة على ضفاف البحر الأسود في القرية الأولمبية لدورة الألعاب الشتوية 2014، ما أدى إلى التفاف فيرشتابن حول نفسه، وخروج هاميلتون عن الحلبة ما أدى إلى تضرر في عجلات سيارته.

وكان من الواضح أنه لم يكن يوما سهلا على أي من السائقين على مسار زلق، وكاد بوتاس يواجه مصيرا مماثلا لكنه نجح بتفادي ذلك.

العشرة الاوائل في الجولة الأولى:

– فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:34.923 (13 عدد اللفات)

– دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:35.430 (22)

– ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:35.577 (22)

– سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:35.796 (23)

– لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:35.965 (21)

– استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:36.061 (23)

– دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا) 1:36.230 (22)

– ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:36.254 (24)

– سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:36.323 (23)

– بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:36.706 (25)

العشرة الاوائل في الجولة الثانية:

– فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:33.519 (37 عدد اللفات)

– لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.786 (33)

– دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:34.577 (27)

– كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:34.723 (36)

– لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:34.847 (33)

– سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:34.890 (35)

– ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:35.048 (30)

– شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:35.052 (35)

– استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:35.139 (28)

– سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:35.183 (35). – (أ ف ب)