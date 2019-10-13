بوتاس يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى ومرسيدس تحسم لقب الصانعين

(اليابان) – أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى الاحد على حلبة سوزوكا ضمن الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، متقدما على الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) والبريطاني لويس هاميلتون.

ويُعد الفوز هو الثالث لبوتاس هذا الموسم بعد سباقي استراليا الافتتاحي واذربيجان في الجولة الرابعة، والسادس في مسيرته، ليقود فريقه مرسيدس الى احراز لقب الصانعين للمرة السادسة تواليا، حيث قلص بوتاس بالتالي الفارق عن زميله هاميلتون الى 64 نقطة، مع تبقي 4 سباقات حتى نهاية الموسم والمنافسة على 104 نقاط.

CLASSIFICATION: END OF FP2 Valtteri Bottas takes P1 once again, in another @MercedesAMGF1 1-2! Max Verstappen takes P3, ahead of the Ferraris#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/oy8y28EDzr — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

ومن الناحية الحسابية، يستطيع هاميلتون احراز اللقب في سباق جائزة المكسيك الكبرى في حال فوزه وحصوله على النقطة الاضافية لاسرع لفة، من دون احتلال بوتاس المركزين الثاني او الثالث.

وكان بوتاس انطلق من المركز الثالث في التجارب الرسمية الاخيرة التي اقيمت قبل سباق اليوم بثلاث ساعات بعد ان حال اعصار هاغيبيس دون اقامتها السبت، وشهدت مفاجأة لفيراري بحلول سائقيها فيتل وشارل لوكلير من موناكو في المركزين الاولين.

بيد ان بوتاس نجح في انتزاع المركز الاول عند الانطلاق الذي شهد اصطداما بين سيارتي الهولندي ماكس فيرشتابن ولوكلير، سرعان ما ادى الى انسحاب الاول بسبب الاضرار التي لحقت بسيارته. (أ ف ب)