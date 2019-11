بوتراجينيو ينتقد اداء التحكيم في مباراة ريال مدريد امام بيتيس

مدريد – وجه مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، انتقادات لاذعة لأداء التحكيم في مباراة الملكي أمام ريال بيتيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، انتقد بوتراجينيو التحكيم لعدم احتسابه ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد من جانب لاعب الخصم، المغربي زهير فضال.

وأكد أن هناك حالة من “الارتباك” في النادي الملكي لأنه لا يفهم لماذا “تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر”، في إشارة لعدم لجوء الحكم لتقنية التحكيم بالفيديو (فار).

Real Madrid spokesperson Emilio Butragueño says club are "confused" about VAR’s decision against Betis https://t.co/ZpQcdYtFfr pic.twitter.com/MFfzc62zzf

— Managing Madrid (@managingmadrid) November 3, 2019