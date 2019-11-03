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بوتراجينيو ينتقد اداء التحكيم في مباراة ريال مدريد امام بيتيس

منذ ساعة واحدة

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مدريد – وجه مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، انتقادات لاذعة لأداء التحكيم في مباراة الملكي أمام ريال بيتيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، انتقد بوتراجينيو التحكيم لعدم احتسابه ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد من جانب لاعب الخصم، المغربي زهير فضال.

وأكد أن هناك حالة من “الارتباك” في النادي الملكي لأنه لا يفهم لماذا “تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر”، في إشارة لعدم لجوء الحكم لتقنية التحكيم بالفيديو (فار).

وقال المسؤول بالقلعة البيضاء: “هذه اللعبة بالتحديد التي اصطدمت فيها الكرة باليد وقاطعت اللعبة، نحن في حيرة من أمرنا لأن القرار تم اتخاذه (دون اللجوء لتقنية الفيديو)”.

وأردف: “يد اللاعب قاطعت اللعبة، ولا أفهم لماذا تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر. كنا نعتقد أن الفار سيحل مثل هذه الأمور لكن هذا لا يحدث”.

وأوضح بوتراجينيو: “نتفهم أن الحكم لم ير ما حدث في اللعبة، لكن لدينا أداة أخرى يستطيع من خلالها أشخاص آخرين مثلنا رؤية ما حدث لمده بمعلومات إضافية. اعتقدنا أنه سيجري احتساب ركلة جزاء لكن هذا لم يحدث”.(إفي)

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