بوتراغينيو: مواجهة ريال مدريد وليفربول ستكون مثيرة

مدن – قال مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، إميليو بوتراغينيو، إن مواجهة ليفربول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون “مثيرة” ، مستبعدا أن يكون أحد الفريقين الأوفر حظا للتأهل للمربع الذهبي.

وأكد بوتراغينيو في تصريحات لتليفزيون ريال مدريد أمس الجمعة عقب قرعة ربع نهائي دوري الأبطال “سيتواجه ناديان تاريخيان لعبا دورا أساسيا في تطور هذه المسابقة. المباراتان ستكونان مثيرتين. يجب الاستعداد جيدا لأننا سنواجه فريقا خطيرا للغاية”.

وأضاف “ليفربول فريق تنافسي للغاية يحظى بخط هجوم خطير. علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا حتى نتأهل لنصف النهائي الذي نتطلع له بشدة”.

وتابع “نعرف قدرات لاعبينا في هذه المباريات فهم يتمتعون بثقة كبيرة وسنواجه ربع النهائي بحماس كبير. أتمنى أن نستعيد المصابين قبل مباراة الذهاب وأن يحظى (المدير الفني زين الدين زيدان) زيزو بكل الفريق في هذا الدور المثير”.

واستبعد بوتراغينيو وجود مرشح أوفر حظا بينريال وليفربول قائلا “كلمة أوفر حظا خطيرة للغاية. إنها مواجهة متكافئة سيكون لدينا فرص بها ولكن الخصم فاز باللقب قبل عامين”.

في السياق ذاته، تذكر لاعب ريال مدريد السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس، ما حدث في نهائي كييف بين قائد الريال سرخيو راموس الذي تسبب في إصابة مهاجم الـ”ريدز”، المصري محمد صلاح، ومزح بشأن تجدد اللقاء بينهما بعد الجدل الذي أثارته تلك الواقعة.

وقال اللاعب السابق مازحا إن “صلاح لن يقترب حتى من سرخيو”، مضيفا “سيكون أمرا سيجري الحديث عنه كثيرا”.

وأبرز روبرتو كارلوس أهمية تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب التي ستقام في مدريد، وقال “سنلعب أمام فريق جيد. المباراة الأولى ستكون على أرضنا.. يجب حسم الدوري الإقصائي على الأرض”.

لذلك، أشار أسطورة ريال إلى أهمية أن يكون كافة اللاعبين متاحين للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان وألا يكون هناك إصابات مثل تلك التي أثرت على الفريق في عدة مراحل بالموسم.

وقال “الأهم هو أن يكون كافة اللاعبين متاحين لزيدان، وأن يعودوا في أسرع وقت ممكن. بالنسبة له من السهل أن يكون مدربا هنا لأن لديه الأفضل تحت إمرته. إذا لم تسر الأمور بشكل جيد في مباراة ما، لديه ثمانية لاعبين على أعلى مستوى ينتظرون اللعب. يجب القلق من مواجهة ليفربول، لكن عليهم هم أن يكونوا أكثر قلقا”.

من ناحية ثانية، قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جرمان، إن مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا “ستكون صعبة” لكنه أبدى “تفاؤله” مشيرا إلى أن فريقه “سيكون قادرا على المنافسة”.

وقال بوكيتينو في تصريحات لموقع النادي “القرعة كانت ستكون صعبة في كل الأحوال وكنا نعرف أننا سنواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا. نحن متفائلون والفريق سيكون قادرا على المنافسة”.

وأضاف “لقد أطحنا ببرشلونة وسوف نصب تركيزنا على مواجهة بايرن مع هدف واحد أمامنا وهو التأهل لنصف النهائي”.

وأبرز “دوري الأبطال بطولة من الصعب للغاية الفوز بها حيث يجب مواجهة أفضل الفرق ونحن سيتعين علينا مواجهة حامل اللقب” الذي كان بايرن قد فاز به العام الماضي على حساب باريس سان جرمان بينما كان يدربه الألماني توماس توخل.

من جانبه، قال المدير الفني لبايرن ميونيخ هانز فليك إنه لا يوجد خصم سهل في ربع النهائي.

وصرح فليك “في ربع النهائي لا يوجد سوى المنافسين الأقوياء. تتنافس أفضل ثمانية فرق في أوروبا.. لذا من المهم أن نقدم مباراتين جيدتين حيث نرغب في التأهل للدور المقبل”. -(إفي)