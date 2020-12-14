“بوتوكس وفيلر” بدون ترخيص يحيل طالبة جامعية ووالدتها إلى النائب العام

محمود الطراونة

عمان – أحال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات اليوم الاثنين، طالبة جامعية تدرس الصيدلة ووالدتها من جنسية عربية، إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني بعد أن ضبطتا في عيادة تعمل في مجال “التجميل والبوتكس والفيلر” دون ترخيص أو الحصول على مزاولة منهة من وزارة الصحة.

وقال مدير مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة لـ”الغد”، ناصر الخشمان، إنه “تم القبض على الطالبة الجامعية ووالدتها من خلال كوادر مديرية رقابة المهن والتراخيص بالتعاون مع مرتبات الأمن العام في إدارتي الأمن الوقائي والبحث الجنائي في مديرية شرطة شمال عمان”.

وأضاف الخشمان أن “لديهما صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كانتا تزعمان من خلالها أن لهما القدرة على المعالجة التجميلية والبوتكس وغيرها، علما أنهما لا تحملان شهادات بهذا الاختصاص وغير مرخصات وفق الأصول من وزارة الصحة”.

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