بوتين: أهداف سياسية وراء استبعاد روسيا رياضيا

باريس – انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ايقاف بلاده 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، معتبرا بأن “اهدافا سياسية” تقف وراء هذا القرار وأن ذلك “يتعارض” مع الشرعة الأولمبية.

وقال بوتين في باريس، بعد اجتماع قمة حول انهاء الحرب في اوكرانيا: “لا يوجد اي شيء لتوجيه اللوم للجنة الأولمبية الروسية، وفي هذه الحالة يجب أن تشارك البلاد تحت علمها الرسمي”.

Russian President Vladimir Putin says the World Anti-Doping Agency's decision to bar Russia from major sporting events violated the Olympic charter https://t.co/vjxGsb5NNG pic.twitter.com/ufc40r4nuu

— Reuters (@Reuters) December 10, 2019