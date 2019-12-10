بوتين: أهداف سياسية وراء استبعاد روسيا رياضيا

باريس – انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ايقاف بلاده 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، معتبرا بأن “اهدافا سياسية” تقف وراء هذا القرار وأن ذلك “يتعارض” مع الشرعة الأولمبية.

وقال بوتين في باريس، بعد اجتماع قمة حول انهاء الحرب في اوكرانيا: “لا يوجد اي شيء لتوجيه اللوم للجنة الأولمبية الروسية، وفي هذه الحالة يجب أن تشارك البلاد تحت علمها الرسمي”.

Russian President Vladimir Putin says the World Anti-Doping Agency's decision to bar Russia from major sporting events violated the Olympic charter https://t.co/vjxGsb5NNG pic.twitter.com/ufc40r4nuu — Reuters (@Reuters) December 10, 2019

وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وتشكل هذه الخطوة الفصل الأحدث في فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، والتي تهز الرياضة العالمية منذ نحو 4 أعوام.

وتشمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا “نظافتهم”، وذلك تحت راية محايدة، كما جرى خلال أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ. (أ ف ب)