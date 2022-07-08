بوتين: أوكرانيا تتجه لمأساة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب الخميس بـ”العدوان” على موسكو على مدى عقود وحذر من أنه إذا أراد الغرب محاولة التغلب على روسيا في ساحة المعركة فليحاول، لكن هذا من شأنه أن يجلب مأساة لأوكرانيا.

جاءت تصريحاته في الوقت الذي يستعد فيه وزير خارجيته سيرجي لافروف لاجتماع مغلق مع نظرائه في مجموعة العشرين في إندونيسيا الجمعة، وستكون هذه أول مرة يلتقي فيها لافروف وجها لوجه مع أشد المعارضين للحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير شباط.

وفي أوكرانيا، قالت السلطات إن قذائف روسية سقطت على شرقي البلاد قبيل هجوم جديد متوقع، في حين لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وقال بوتين في تصريحات لقادة برلمانيين بثها التلفزيون “سمعنا مرات عديدة أن الغرب يريد قتالنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه”.

وأضاف بوتين أن الغرب فشل في محاولته لكبح روسيا، وأن العقوبات التي فرضها على موسكو تسببت في صعوبات ولكن “ليس بالحجم المقصود”. وقال إن روسيا لم ترفض محادثات السلام، لكن كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق. وكالات