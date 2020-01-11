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بوتين: إذا كان هناك مرتزقة روس في ليبيا فهم لا يمثلون روسيا

منذ ساعة واحدة

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موسكو – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت: إن هناك أعدادا كبيرة من المرتزقة يعملون في ليبيا، وفي حال كان بينهم مواطنون روس، فهم لا يمثلون مصالح بلاده ولا يحصلون على أية أموال منها.
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو: لدينا معلومات أن عددا كبيرا من المسلحين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا، وهذه العملية خطيرة جدا.
وحول الملف النووي الإيراني، دعا الزعيمان لاستخدام جميع الطرق الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي. –(بترا)

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