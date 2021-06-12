بوتين: العلاقات مع أمريكا تدهورت إلى أدنى مستوياتها.. وترامب “استثنائي وموهوب”

واشنطن- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في مقابلة مع شبكة (إن. بي. سي نيوز) قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع ، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف يوم الأربعاء. وقال البيت الأبيض إن بايدن سيثير هجمات برامج الفدية التي تأتي من روسيا وعدوان موسكو على أوكرانيا وسجن المعارضين وغيرها من القضايا التي أدت إلى توتر العلاقات.

وقال بوتين طبقا لترجمة للمقابلة بثتها شبكة(إن.بي.سي نيوز) يوم الجمعة “لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة”.

وأشاد بوتين في المقابلة بالرئيس السابق دونالد ترامب ووصفه بأنه “شخص استثنائي وموهوب” .وقال إن بايدن ، بوصفه سياسيا محترفا ، “مختلف بشكل جذري” عن ترامب. وأضاف ،في رد على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه.

وقال بايدن في مستهل زيارة لأوروبا تستغرق ثمانية أيام هذا الأسبوع “نحن لا نسعى للصراع مع روسيا”.

وأضاف “نريد علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها .. لكنني كنت واضحا بأن الولايات المتحدة سترد بطريقة قوية وفعالة إذا شاركت الحكومة الروسية في أنشطة ضارة.”

وسُئل بوتين عن العديد من المعارضين الروس الذين أنحي باللوم على موسكو في وفاتهم ومن بينهم الجاسوس السابق في المخابرات السوفيتية ألكسندر ليتفينينكو الذي تعرض للتسمم في عام 2006. ورفض بوتين السؤال وقال إن بعض المسؤولين عن هذه الوفيات موجودون في السجن.

وفيما يتعلق بمسألة هجمات برامج الفدية الأخيرة التي نسبتها الولايات المتحدة لروسيا نفى بوتين أي معرفة بهذه القرصنة ودعا بايدن إلى التوصل إلى اتفاق معه بشأن الفضاء الإلكتروني وذلك حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

ونفى بوتين تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي مفاده أن روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر صناعي متقدم يمكنه تتبع الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة إن بي سي نيوز عن بوتين قوله “إنها مجرد أخبار كاذبة. على أقل تقدير ، لا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأمور. “إنها مجرد هراء”.-(رويترز)