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بوتين حاضر في دوري ابطال اوروبا

3:26 م2022-07-28
بوتين
بوتين

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اطلق مشجعو نادي ​فنربخشة​ التركي هتافات باسم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال مواجهة إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي جمعته مع نادي دينامو كييف الاوكراني، والتي كانت قد انتهت بفوز الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف واحد. وكانت الجماهير التركية قد بدأت بالهتاف باسم الرئيس الروسي بعد ان كانت قد تلقت الشباك التركية للمرة الثانية في هذه المباراة.

وتأتي هذه الهتافات في ظل التطورات العسكرية الروسية الاوكرانية الاخيرة وما تلاه من تأثير على جميع العلاقات الاوروبية.

  • المصدر (السبورت)

3:26 م2022-07-28
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