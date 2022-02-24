بوتين: روسيا لا تنوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري.

وأضاف بوتين أن روسيا لا تنوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي التي هي جزء منه، داعيا شركائهم فهم هذا الأمر.

وأشار إلى أن المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى، وأن المخاطر كان يمكن أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات.

وتابع بوتين: “لولا إقدامنا على هذه الخطوة لواجهنا تهديدا لا أعرف كيف كانت دولتنا ستستمر بعده”.

وقال بوتين لرجال الأعمال الروس: “الوضع صعب وآمل أن نتمكن من العمل معا بشكل متضامن وفعال”.

وتشن روسيا منذ فجر الخميس هجوما على أوكرانيا ونفّذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال وشرق وجنوب البلاد، بحسب السلطات الأوكرانية التي أشارت الى مقتل أربعين جنديا أوكرانيا وعشرة مدنيين.

وأكد الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية، فيما أثار الهجوم على الفور موجة تنديد دوليةن وقرر حلف شمال الأطلسي عقد قمة طارئة الجمعة.

وأعلن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا و10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما أعلنت السلطات المحلية في جنوب أوكرانيا مقتل 18 شخصا في “ضربات عسكرية”. ولم يعرف ما إذا كانت الحصيلة الإجمالية تشمل هؤلاء.

بعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين اوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد “الدفاع” عنها إزاء العدوان الأوكراني وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وقال بوتين في تصريح مفاجىء للتلفزيون قبل الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) في الكرملين “اتخذت قرار شن عملية عسكرية خاصة”، مضيفا “سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي لأوكرانيا”.