بوتين: سنرد بالمثل على تطوير الصواريخ

موسكو – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بكامل طاقتها، فور تأكدها من إتمام واشنطن لتطوير صواريخ كهذه وشروعها بتصنيعها.

واضاف بوتين في بيان صحفي عن الرئاسة الروسية اليوم الاثنين: مع انسحاب أحد الطرفين الموقعين على المعاهدة يتوقف سريانها تلقائيا، وتعتبر منتهية المفعول اعتبارا من الثاني من آب الحالي.

وشدد الرئيس الروسي على أن خروج واشنطن من المعاهدة زاد الوضع العالمي تعقيدا وأوجد مخاطر جوهرية للجميع.

وأوعز بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية وجهاز الاستخبارات الخارجية بمراقبة الخطوات اللاحقة المتخذة من الولايات المتحدة لتطوير وإنتاج ونشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى. -(بترا)