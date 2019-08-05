آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

بوتين: سنرد بالمثل على تطوير الصواريخ

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موسكو – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بكامل طاقتها، فور تأكدها من إتمام واشنطن لتطوير صواريخ كهذه وشروعها بتصنيعها.
واضاف بوتين في بيان صحفي عن الرئاسة الروسية اليوم الاثنين: مع انسحاب أحد الطرفين الموقعين على المعاهدة يتوقف سريانها تلقائيا، وتعتبر منتهية المفعول اعتبارا من الثاني من آب الحالي.
وشدد الرئيس الروسي على أن خروج واشنطن من المعاهدة زاد الوضع العالمي تعقيدا وأوجد مخاطر جوهرية للجميع.
وأوعز بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية وجهاز الاستخبارات الخارجية بمراقبة الخطوات اللاحقة المتخذة من الولايات المتحدة لتطوير وإنتاج ونشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى. -(بترا)

مقالات ذات صلة

إصابة فتى فلسطيني باعتداء الاحتلال على قوارب الصيد في غزة

منذ 10 ساعات

الهند تلغي الحكم الذاتي لكشمير

منذ 11 ساعة

تركيا تشنّ عملية عسكرية ضد الأكراد في سورية

منذ 12 ساعة

17 قتيلا بانفجار عدد من السيارات في القاهرة

منذ 12 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock