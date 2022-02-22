بوتين: سنرسل قوات لدعم دونيتسك ولوغانسك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات السلام.

وأضاف في كلمة له مساء الثلاثاء، “وقعنا اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم، وسنرسل قوات لدعم الجمهوريتين.”

وتابع، “حتى الآن يمكن التفاهم وحل المشاكل بين أوكرانيا والمنطقتين الانفصاليتين، مضيفا أن اتفاقية مينسك للسلام لم تعد قائمة وليس هناك أي التزامات يجب تنفيذها، وأن السلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك.”

وأعرب بوتين عن أمله في أن تسوي أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك خلافاتها. – وكالات