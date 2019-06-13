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بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تتدهور

منذ 3 ساعات
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

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موسكو– أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متدهورة وتنتقل من سيء إلى أسوأ.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة “مير” (“العالم”) التلفزيونية الروسية: “إنها (العلاقات بين البلدين) متدهورة وتنتقل من سيء إلى أسوأ”، مشيرا إلى أن “الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات” ضد روسيا.

وفي الوقت ذاته عبر بوتين عن أمله بأن تنجح روسيا والولايات المتحدة في إيجاد حلول بناءة في مجال الاقتصاد العالمي أثناء قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 من الشهر الجاري.-(روسيا اليوم)

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