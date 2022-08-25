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بوتين: على الرغم من الحسّاد.. الإيرادات الروسية مستمرة بالازدياد

3:37 م2022-08-25
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عائدات روسيا من النفط والغاز والعائدات غير النفطية آخذة بالازدياد، على الرغم من العراقيل التي يعمل السيئون والحساد على خلقها أمام روسيا.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في اجتماعٍ اليوم، قدم خلاله رئيس مصلحة الضرائب الروسية دانييل إيغوروف تقريرا عن أداء عمل المصلحة.

وقال بوتين: “على الرغم من المشاكل التي يحاول السيئون والحساد خلقها لنا، إلا أن الميزانية لا تزال تمتلئ بالوتيرة الصحيحة، عائدات النفط والغاز تنمو، كذلك الإيرادات غير النفطية والغازية، وعلى حد علمي نمت بنسبة 24% مؤخرا”.

وأضاف أن ذلك يعد دليلا على استقرار المؤشرات الاقتصادية في روسيا، لكنه لم يستبعد حدوث مخاطر في المستقبل.

وقال بوتين: “كل هذا يشير إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي. نحن نتفهم المخاطر، ونراها على المدى المتوسط​​، ولم تختف في أي مكان، وهذا أمر واضح”. (RT)

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3:37 م2022-08-25
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