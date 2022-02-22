بوتين: لا أسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، وذلك غداة اعترافه بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وتوجيهه الأمر بإرسال قوات روسية إليهما.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين: “توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية” مضيفا أن “هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع”.

واعترف بوتين الاثنين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، رغم تهديدات الغرب بفرض عقوبات.

وجاء الإعلان عن قراره في ختام خطاب استمر ساعة كان مليئا بإشارات تاريخية قال فيه إن “أوكرانيا الحديثة صنيعة روسيا بالكامل”، مشككا في سيادتها.

وقال بوتين الثلاثاء إن موسكو “تدرك الوقائع الجيوسياسية الجديدة” في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وتعمل مع “جميع الدول المستقلة في فضاء ما بعد الحقبة السوفياتية”.

لكنه قال إن أوكرانيا تمثل استثناء معتبرا أنها “تُستخدم من دول ثالثة لاختلاق تهديدات ضد روسيا”.

وأضاف “مع الأسف بعد الانقلاب في أوكرانيا، لا نرى مثل ذلك المستوى والنوعية من التفاعل مع أوكرانيا”، في إشارة إلى الثورة المؤيدة للغرب في أوكرانيا عام 2014.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

في 2008 دعمت روسيا أيضا منطقتين انفصاليتين في جورجيا، وكذلك منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدافيا منذ التسعينات. (ا ف ب)