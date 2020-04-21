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بوتين وأردوغان يؤكدان احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية

منذ ساعة واحدة
أردوغانو بوتين - ارشيفية

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موسكو- أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في سوريا.
وقال بيان صحفي عن الكرملين، “شدد بوتين وأردوغان على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وتركيا عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية، واتفقا على مواصلة الاتصالات الدورية على مختلف المستويات”.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد الالتزام غير المشترط بمبدأ احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها”.
–(بترا)

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