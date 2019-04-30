بوتين وأردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في سورية وليبيا

عمان- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سورية وليبيا، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أنه “بعد اللقاء الدولي الـ 12 حول سورية الذي انعقد في نور سلطان (أستانا سابقا) يومي 25 و26 نيسان، جرى التأكيد على أولوية إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، مع ضرورة مراعاة مبادئ سيادة ووحدة أراضي سوريا بشكل غير مشروط”.

وشدد الرئيسان على أهمية مواصلة تنسيق الأعمال لاستتباب الاستقرار في محافظة إدلب السورية وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدحر الجماعات الإرهابية.

كما أعرب بوتين وأردوغان عن قلقهما إزاء احتدام الأوضاع في ليبيا، ودعيا إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن واستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.- (بترا)