بوتين وأردوغان يجمعان على ضرورة الشروع بعملية سياسية لحل القضية السورية

طهران – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة خلق الظروف اللازمة لتمكين السوريين من تقرير مصير بلادهم، بمعزل عن أي تدخل خارجي.

جاء ذلك خلال القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين الايراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان التي تستضيفها إيران في العاصمة طهران أمس، وتم خلالها البحث في سبل التسوية السورية عبر منصة أستانا.

من جهته قال أردوغان، إن فشل صياغة الدستور السوري الجديد، سيعني فشل صيغة أستانا للتسوية السورية.

وشدد على ضرورة تسريع العملية السياسية في سورية، موضحا أن تأجيلها يؤثر سلبا على الجميع.

وقال إن تركيا تستضف 3 ملايين لاجئ سوري، وان نصف مليون عادوا الى سورية، مؤكدا أن العديدين منهم يرغبون بالعودة.

وقال إن الهدوء الذي تتمتع فيه منطقة ادلب اليوم جاء نتيجة الاجتماعات التي عقدت في استانا، مشيرا الى أن أي هجمات على ادلب، من شأنها أن تؤدي الى إضرار بمساعي تركيا للتوصل الى حل في سورية.

وكان الرئيس بوتين قال عقب وصوله الى العاصمة الايرانية طهران وخلال اجتماعه مع رئيسي، إن “العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة.

وأضاف زيارتي إلى طهران ستكون مثمرة على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة.. روسيا وإيران قدمتا مساهمة كبيرة في تسوية الوضع بسورية”. من جهته أعرب رئيسي عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الروسي “نقطة تحول للتعاون المستقبلي” بين البلدين.

وتلا اجتماع بوتين مع رئيسي اجتماع آخر مع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وخلال لقاء إجتماعه قبل القمة مع أردوغان قال بوتين، إن تقدما أحرز حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان أثناء اللقاء على ما بذله خلال المفاوضات بشأن تصدير الحبوب الاوكرانية.

وقال وفق بيان للكرملين”بفضل وساطتكم، أحرزنا تقدّمًا. لم تحلّ كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيّد”. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال للرئيس أردوغان الذي التقاه أمس قبل القمة، إن توجيه ضربة عسكرية لسورية من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة.

وأوضح خامنئي بحسب التقرير، أن “أي ضربة عسكرية على سورية ستلحق الضرر بالمنطقة وستفيد الإرهابيين”.

وأكد وفق بيان نشر على موقعه الإلكتروني أنه ينبغي حل الملفات المتعلقة بسورية عبر الحوار، وأن على إيران وتركيا وسورية وروسيا العمل على تسوية هذه الأزمة عبر الحلول السياسية. ورأى أن “القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، ولا يمكن لأميركا والكيان الصهيوني الوقوف أمام الحراك الفلسطيني المتجذر”، حسب تعبيره.

وقال خامنئي إن على العالم الإسلامي أن يكون حذرا في مواجهة السياسات التي تسعى إلى نشر الانقسام بين الدول الإسلامية.

ويستضيف رئيسي أردوغان وبوتين في أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ عام 2019، ضمن إطار “عملية أستانا للسلام” الرامية لإنهاء النزاع السوري المندلع منذ عام 2011.-(وكالات)