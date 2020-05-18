بوتين يدعو المسلمين في روسيا للاحتفال بعيد الفطر في المنازل

موسكو- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا إلى الاحتفال بعيد الفطر في المنازل، إصغاء لدعوات مماثلة من المراجع الدينية الإسلامية في روسيا جراء انتشار فيروس كورونا.

وأعرب بوتين خلال اجتماع اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو مع قيادات دينية إسلامية وممثلي المجتمع في جمهورية داغستان عن تمنياته بالشفاء لمفتي الجمهورية احمد عبدولايف، والذي كان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، مشددا على أن داغستان ستحصل على المساعدات الطبية لمكافحة الفيروس.

وكان المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا أعلن عن أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 290678 حالة من بينها 3460 في جمهورية داغستان.

–(بترا)