بوتين يدين محاولات “إخراج” شركة هواوي من الأسواق العالمية‎

الغد- دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة محاولات السلطات الاميركية “إخراج” مجموعة هواوي الصيني العملاقة الاتصالات من الأسواق العالمية بشبهة التجسس.

وندد بوتين “بمحاولات إخراج هواوي من الأسواق العالمية بشكل غير رسمي” وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، الملتقى الرئيسي للاعمال في حضور نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال بوتين “يتم وصف هذا الامر في بعض الاوساط ببدء أول حرب تكنولوجية في الحقبة الرقمية”.

وبدأت أزمة هواوي مع قرار إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ايار/مايو منع الشركات الاميركية من بيع معدات هذه المجموعة بشبهة تجسسها لحساب الصين.

والقرار الاميركي الذي يفترض ان يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة ثلاثة أشهر يهدد استمرار العملاق الصيني الذي تعتمد عليه الشرائح الالكترونية الاميركية في الهواتف النقالة كما يرى خبراء.

وفي روسيا فازت هواوي باتفاق لتطوير شبكة الجيل الخامس اثر اتفاق وقع الاربعاء مع اكبر شركة روسية للهواتف النقالة “إم تي إس”.

وتابع بوتين أن “محاولات احتكار الموجة التكنولوجية الجديدة والحد من الوصول الى نجاحاتها تؤدي الى مشكلة تفاوت عالمي على مستوى جديد بالكامل” ورأى في ذلك “مصدرا كبيرا لعدم الاستقرار العالمي”.