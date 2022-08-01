آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

بوتين يشدد على ضرورة عدم اندلاع حرب نووية عالمية

7:35 م2022-08-01
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة عدم اندلاع حرب نووية عالمية، مبينا أنه لا منتصر في الحرب النووية في حال وقوعها.
وقال بوتين خلال مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: ” كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة، أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة”.
وأضاف”نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية عالمية، ولا ينبغي اندلاعها مطلقًا”.
-(بترا)

7:35 م2022-08-01
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock