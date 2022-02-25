بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس السوري بشار الأسد على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه للوضع.

أعرب الأسد خلال محادثة هاتفية مع بوتين عن تأييده للعملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

ووفقا للكرملين، شكر الرئيس بوتين نظيره السوري على مثل هذا الموقف المبدئي، وأطلع فلاديمير بوتين بدوره الأسد على تقييمه لتطور الوضع في سياق القرارات التي تتخذها وتنفذها روسيا.

قال الكرملين في بيانه: بمبادرة من الجانب السوري، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد. وأعرب الرئيس السوري عن دعمه القوي للعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا لحماية السكان المدنيين في جمهوريات دونباس، في حين أدان سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت في وقت ما إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط”.