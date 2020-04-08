بوتين يعلن دخول روسيا مرحلة حاسمة في مواجهة كورونا

موسكو – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول بلاده مرحلة حاسمة في معركتها ضد فيروس كورونا، بعد وفاة 63 شخصا، وإصابة 8672 حالة، مقترحا سلسلة إجراءات لمحاربة الوباء.

وأمهل بوتين خلال اجتماع بتقنية الفيديو مع حكام الأقاليم، اليوم الأربعاء، الحكومة والبنك المركزي خمسة أيام لوضع برنامج دعم إضافي للشركات والمشاريع في مجال المال والأعمال بغية الحفاظ على الوظائف ورواتب الموظفين.

بدورها توقعت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن يصل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سقفه الأعلى بعد فترة لا تتجاوز أسبوعين. –(بترا)