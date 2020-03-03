بودابست تحتضن نهائي “اليوروبا ليغ” وهلسنكي للسوبر الأوروبي

مدريد – أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست سيحتضن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم (2021-2022)، بينما سيكون ملعب (هلسنكي الأولمبي) في فنلندا مسرحا لنهائي السوبر الأوروبي لنفس العام.

وقبل يوم من انعقاد الكونجرس الـ44 للاتحاد القاري والمزمع في مدينة أمستردام الهولندية، أعلنت اللجنة التنفيذية بـ(اليويفا) عن مقري البطولتين، كما منح ملعب (كازان أرينا) في روسيا حق استضافة نهائي السوبر الأوروبي في العام 2023، حيث كان الاتحاد الألباني لكرة القدم قد سحب ملف ترشحه لاستضافة مباراتي نهائي كأس السوبر الأوروبي في العامين 2022 و2023.

UEFA have confirmed venues for the following: 2022 Super Cup: Olympic Stadium, Helsinki 🇫🇮 2022 Europa League final: Puskas Arena, Budapest 🇭🇺 2022 @UWCL final: Juventus Stadium, Turin 🇮🇹 2023 #UWCL final: Philips Stadion, Eindhoven 🇳🇱 2023 Super Cup: Ak Bars Arena, Kazan 🇷🇺 pic.twitter.com/2A2WQcklnv — Goal (@goal) March 2, 2020

كما تم الإعلان خلال نفس الاجتماع عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات لنفس العامين، حيث سيكون معقل يوفنتوس الإيطالي (أليانز ستاديوم) في تورينو، ملعب نهائي نسخة العام 2022، بينما سيستقبل ملعب (فيليبس ستاديون) بمدينة أيندهوفن نهائي العام التالي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استقر في أيلول (سبتمبر) الماضي على الملاعب التي ستحتضن النسخ الثلاث المقبلة لنهائي “التشامبيونزليغ” (2021 و2022 و2023) وستكون: (سان بطرسبرج أرينا)، و(أليانز أرينا) في ميونيخ، وملعب (ويمبلي) في لندن على الترتيب، أما نهائي الدوري الأوروبي لهذا الموسم فسيُقام على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان) بمدينة إشبيلية الإسبانية. (إفي)