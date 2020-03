بودابست تحتضن نهائي “اليوروبا ليغ” وهلسنكي للسوبر الأوروبي

مدريد – أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست سيحتضن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم (2021-2022)، بينما سيكون ملعب (هلسنكي الأولمبي) في فنلندا مسرحا لنهائي السوبر الأوروبي لنفس العام.

وقبل يوم من انعقاد الكونجرس الـ44 للاتحاد القاري والمزمع في مدينة أمستردام الهولندية، أعلنت اللجنة التنفيذية بـ(اليويفا) عن مقري البطولتين، كما منح ملعب (كازان أرينا) في روسيا حق استضافة نهائي السوبر الأوروبي في العام 2023، حيث كان الاتحاد الألباني لكرة القدم قد سحب ملف ترشحه لاستضافة مباراتي نهائي كأس السوبر الأوروبي في العامين 2022 و2023.

