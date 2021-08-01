“بودكاست الشباب العربي”ينطلق تحت شعار”صوت الشباب مسموع”

أبوظبي-الغد- باشر مركز الشباب العربي فعاليات “البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي” لتأهيل الشباب والشابات بأحدث المهارات الاحترافية التي يحتاجونها لصناعة المحتوى الرقمي المسموع والاستفادة من الصعود المستمر للبودكاست في المنطقة العربية والعالم.

.وكان المركز قد استقبل مئات الطلبات للتنافس على عضوية البرنامج، حيث علمت لجنة تقييم متخصصة بمراجعة الطلبات لاختيار المتنافسين.

كما كشف المركز اليوم عن أسماء الأعضاء المقبولين في النسخة الأولى حيث سيبدأ بتدريب المنتسبين، الذين يمثلون 18 دولة عربية، على أفضل الآليات والممارسات لإنتاج محتوى البودكاست الذي يتزايد الطلب عليه عالمياً. كما كشف المركز اليوم عن أسماء الأعضاء المقبولين في النسخة الأولى حيث سيبدأ بتدريب المنتسبين، الذين يمثلون 18 دولة عربية، على أفضل الآليات والممارسات لإنتاج محتوى البودكاست الذي يتزايد الطلب عليه عالمياً،

وذلك من خلال دورات تدريبية تخصصية، بالتعاون مع مؤسسات ذات حضور متميز في هذا المجال، لتمكين الشباب بمهارات صناعة البودكاست والمدونات الصوتية من أجل تأسيس وتطوير منصاتهم الصوتية الخاصة.

وتشمل المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم كافة منتسبي البرنامج المائة وتوزعهم على 20 مجموعة لتدربهم ضمن ثلاثة محاور أساسية هي خصائص منتج البودكاست الناجح، وتأسيس ستوديو تسجيل في المنزل، وفنون التعليق الصوتي، لتنتهي بحوالي 100 حلقة بودكاست من إنتاج المشاركين في البرنامج ليتم على أساسها اختيار المتأهلين للمرحلة الثانية.

ويحظى المتأهلون للمرحلة الثانية من البرنامج بفرصة حصرية للحصول على ساعات من الاستشارات الفردية التخصصية مع الخبراء في ثلاثة مجالات رئيسية هي إعداد خطة العمل، وتطوير الإنتاج التقني، ووضع خطة النشر والتسويق.

ويضم البرنامج الذي يتواصل على مدى أشهر ثلاثة شباباً وشابات من كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، ومصر، والمغرب، والأردن، والسودان، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وتونس، والجزائر، واليمن، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، ولبنان.

شراكات استراتيجية

وأكدت شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن تمكين الشباب بالمهارات المتقدمة خاصة في القطاعات الحيوية الجديدة مثل إنتاج المحتوى الرقمي الهادف باستخدام التكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع يمكّنهم من تحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني ويتيح لهم المساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

وقالت معاليها “نسعى لإعداد شباب متمكن بمهارات التدوين الصوتي الرقمي قادر على الاستفادة من فرص صعود التكنولوجيا والحلول الرقمية معرفياً وعملياً، ونهدف لتأهيل جيل جديد من صنّاع المحتوى الذين يسهمون في إثراء المحتوى العربي المتاح رقمياً ويستفيدون من الفرص الواعدة التي يوفرها لتحقيق مدخول مادي ودعم الصناعات الإبداعية في مجتمعاتنا العربية.”

جيل جديد من صنّاع المحتوى

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي: “الإقبال الواسع من الشباب على التسجيل في البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي يؤكد حرص الشباب على اكتساب مهارات تخصصية جديدة، وهو يضم الآن مع انطلاق فعالياته التدريبية شباباً من 17 دولة عربية سيحظون بتدريب احترافي على أفضل مهارات إنتاج البودكاست طوال ثلاثة أشهر بالاستفادة من الخبراء والمنصات المتخصصة.”

وأضاف النظري:”نعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات حريصة على تأهيل الشباب بما يحتاجونه من ممكّنات لتحويل أفكارهم ومواهبهم إلى إبداعات شخصية وقدرات احترافية ومشاريع ريادية ناجحة. وسعداء بانطلاق فعاليات البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي بالتعاون مع 10 من الشركاء المتخصصين في صناعة البودكاست والتدوين الصوتي لإعداد جيل متمكن من صانعي البودكاست الشباب.”

فئات متنوعة

من ناحيته أكد صادق جرار المدير التنفيذي بالإنابة لمركز الشباب العربي أن فريق المركز سيعمل مع الشركاء خلال الأشهر الثلاثة القادمة على ربط المواهب المشاركة بمختلف الفرص والمهارات في عالم الإنتاج الصوتي الاحترافي، وسيحرص على تعزيز المخرجات خصوصا المرتبطة بدعم المواهب المميزة لتحول قنواتهم وإنتاجهم الفردي إلى مشاريع ريادية في عالم البودكاست.

وتغطي موضوعات البودكاست ضمن البرنامج التدريبي سبع فئات هي التكنولوجيا والهندسة، والعمل وريادة الأعمال، والعلوم، والرعاية الصحية والتغذية، وتطوير الذات، والموسيقي والفن والثقافة، والرياضة واللياقة البدنية. كما يحظى منتسبو البرنامج بفرصة التواصل لقاء أسماء بارزة في عالم البودكاست العربي.

نجوم النسخة الأولى من 18 دولة

فئة الرعاية الصحة والتغذية

رشيدة جلاب من الجزائر، وفاطمة موسى من جزر القمر، ومصطفى عابدين من مصر، ومريم الكربي الإمارات، وميثا الشامسي من الإمارات، وفاطمة الزعابي من الإمارات.

فئة التكنولوجيا والهندسة

حنين إبراهيم من الأردن ، وهشام الطالب ، المغرب، وجواد الشريف من فلسطين، وياسر المشاط، تونس، ووسن الظنحاني الإمارات، وفاطمة عليوي من العراق، وهاني الرحاحلة من الأردن، وريم العامري من الإمارات، وسارة السويدي من الإمارات، وخالد سالم من اليمن، ومحمد علي رحيمه من العراق ، وشحادة أبو لبدة من الأردن، وجواهر البريكي من الإمارات ، وأماني المنصوري من الإمارات.

الموسيقى والفن والثقافة

إسراء سعيد من مصر، ورفيده سحويل من فلسطين، ساره ال يوسف من السعودية ، ومحمد عيسى من السودان، وآلاء إبراهيم من اليمن، وفاطمة بن عراب من الجزائر، ومنى موسى من مصر، وأسامه خليل من الأردن، عدنان عبدالله حب الله من موريتانيا ، ومحمد نقي من الإمارات، وفايزة سلامي من الجزائر، وإيهاب زعقوق من مصر، وعماد الشهوان من الأردن، ويوسف أسكور من المغرب، وخالد الرميثي من الإمارات، وهاجر فرحان من الجزائر، ومصطفى التلواني من مصر، ودانا المصري من الأردن ، وأحمد رشدان من فلسطين، ومريم المازمي من الإمارات

فئة تطوير الذات

أروى احمد من عمان ، وإيمان إسماعيل من الصومال، ورهف ذيبان من سوريا، وعمار العوضي من الإمارات، ووفاء عقيل من اليمن ، ونورة حسين من البحرين، منيره الزير من السعودية ، وأمين عبدالماجد من السودان، وشهد الشامسي من الإمارات، وحنان السالمي من الإمارات، وزينب مرضي من البحرين، ودعاء فريد من مصر، ومحمد الجيلاني من عمان، ومهره المقبالي من عمان، وعبدالله العلاوي من السعودية، ومحمد المازمي من الإمارات، وضحى البشر مدني من البحرين، وإبراهيم رشدي من مصر، ومصطفى حلاوة من مصر، وأحمد محمود من الأردن، وميثاء علي من الإمارات، وفاطمة البلوشي من الإمارات

فئة الأعمال وريادة الأعمال

زين العباسي من البحرين، ورزق طرفة من لبنان، وكوثر بلحداد – المغرب، ومريم البلوشي من الإمارات، ومحمد مجواط من المغرب، ومازن السحيباني من السعودية، ورهام ابنعوف من السودان، وعبدالقادر بن صالح من تونس، وميثا النهدي من الإمارات، وعبدالرحمن سييدي من موريتانيا، وحاتم ازناغي من المغرب، وإيمان المعمري من عمان، وشاكر سعيد من سودان، ورافد الحارثي من الإمارات، وعبدالعزيز الشومالي، وشروق النسور من الأردن، وخديجة معتصم من المغرب، وشيماء همام من السودان، وغايه الهرمودي من الإمارات، وأحمد بلقرين من الجزائر، وعمرو جلال من الأردن، وياسين اليحياوي من المغرب، وهدى الهاشمي من الإمارات.

فئة العلوم

أميمة بن مسعود من المغرب، وأحمد رجبي من فلسطين، وعمر عبدالله من السودان، وصفاء غالي من تونس، وحمده الزعابي من الإمارات، ونسرين بسطاني من الجزائر، وجيهان الخطيب من البحرين، وفاطمة الزهراء حاكمى من المغرب، وآيه ابراهيم من فلسطين، محمد النعيمي من الإمارات.

فئة الرياضة واللياقة البدنية

تسنيم ابو طاحون من فلسطين، وخالد السبيعي من السعودية، ومحمد علي العرفاوي من تونس، وبشاير عوض من الإمارات ، وخلود الحوسني من الإمارات.