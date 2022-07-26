بوراك أوزجيفيت في روسيا.. وتدافع المعجبات عليه لتقبيل يديه

تسبب الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ بضجة كبيرة خلال زيارته لأحد المطاعم في العاصمة الروسية موسكو.

حيث فوجئ به المعجبين وسارعوا لأخذ الصور التذكارية ما تسبب بمحاصرته وسط محاولات حراسه الشخصيين إبعادهم عنه.

البنت سحبت إيده و باستها 😂😍 الروسيات مش رح يتركوو بوراك يرجع على تركيا 😂❤️❤️#buraközçivit pic.twitter.com/ejsYNArpX1 — Burak Özçivit News (BÖFC) (@FCBurakozcivit) July 23, 2022

أطل بوراك بكامل أناقته بإطلالة خطفت قلوب الحاضرين، وتلقى بوراك قبلة خاطفة على يده من معجبة قررت جذبه ناحيتها وهو يمد يده لمصافحتها.

كما وبدت على النجم التركي علامات الارتباك التي أخفاها بالضحك.

وانتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا بينت تدافع المعجبات عليه، وكيف تم إبعادهن عنه حتى تمكن من ركوب سيارته، وبدا في غاية السعادة وحرص بكل تواضع على التقاط الصور معهن وإبعاد رجال الأمن عنهن بطريقة لبقة.

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