بورتو يتعاقد مع الدولي الكولومبي أوريبي

لشبونة – أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكولومبي ماتيوس أوريبي (28 عاما) من نادي أميركا المكسيكي بموجب عقد لمدة أربعة أعوام.

وبحسب الصحافة البرتغالية، بلغت قيمة الصفقة حوالى تسعة ملايين يورو، علما أن وصيف بطل الدوري البرتغالي تعاقد ايضا من فريق أميركا مع الحارس الارجنتيني الدولي أوغستين مارشيسين لتعويض غياب الحارس الاسباني إيكر كاسياس الذي يتعافى من عملية جراحية اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وخاض أوريبي 20 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في مونديال روسيا 2018 وفي كوبا أميركا التي اقيمت مؤخرا في البرازيل وفازت بها الدولة المضيفة على حساب البيرو.

ويأمل بورتو من استقدام أوريبي، في تعويض رحيل اللاعب الدولي المكسيكي هكتور هيريرا المنتقل بعد نهاية عقده هذا الموسم الى أتلتيكو مدريد الإسباني. – (أ ف ب)