بورشه تؤكد على التزامها تجاه التنقل الكهربائي بما تقدمه من ابتكارات في سيارة تايكان

اعتبار بورشه تايكان أهم محفّز على الابتكار في سوق السيارات العالمي

تستمر مساعي الانطلاق نحو عصر التنقل الكهربائي في عام 2021، حيث تتوقع بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.ح.ح عاماً حافلًا بالعمل إذ تعمل على وضع اللمسات النهائية لطرح سيارة تايكان الجديدة بالكامل، أول سيارة رياضية من العلامة التجارية. كما تخطط للتوسع في استراتيجية E-Performance بطرح الجيل الجديد المطور بالكامل من سيارة باناميرا، والذي يضم ثلاثة طرازات كهربائية هجينة لأول مرة. إلا أن سيارة تايكان كان لها الدور الأبرز في فتح صفحة جديدة بتاريخ شركة تصنيع السيارات الرياضية في السنوات الأخيرة بفضل التقنيات المتطورة التي تزخر بها.

وأثنى علماء ومهندسون لدى مركز إدارة السيارات (Center of Automotive Management – CAM)، المعهد العلمي المتخصص في أبحاث التنقل والسيارات التجريبية بجامعة العلوم التطبيقية في بيرجيش جلادباخ (ألمانيا)، على سيارة بورشه تايكان واعتبروها “أهم محفّز على الابتكار في سوق السيارات العالمي”.

وأشار الخبراء إلى 27 ابتكاراً تقنياً في سيارة بورشه تايكان، منها 13 ابتكاراً يُطرح للمرة الأولى، وذلك في تقرير ابتكارات السيارات الذي نشره المعهد بالاشتراك مع شركة التدقيق والاستشارات “ برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC). وحازت سيارة بورشه الرياضية الجديدة الكهربائية بالكامل على لقب سيارة الركاب الأكثر تطوراً على المستوى التقني في العالم، متفوقةً على 250 سيارة أخرى في عملية التقييم.

وقال الدكتور مانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح: “يأتي هذا التقدير من هيئة مستقلة ليعكس تركيزنا على مستقبل E-Performance على وجه الخصوص، وعلى استراتيجيتنا في العمل عموماً. تتوّج سيارة تايكان الجديدة كلياً خبرة أكثر من 70 عاماً في تصنيع السيارات الرياضية، حيث تتضمن أحدث التقنيات المبتكرة. ولكن الأهم أنها تتمتع بسمات بورشه الأصيلة وتوفر أعلى مستويات متعة القيادة”.

وسيتم أولاً إنتاج طرازات تايكان 4S وتايكان توربو وتايكان توربو S، والتي تعد من بين أقوى الطرازات التي دخلت خط الإنتاج ضمن مجموعة طرازات بورشه.

تأتي القوة الهائلة لسيارتي تايكان توربو S وتايكان توربو من محركين متزامنين يتميزان بأعلى مستويات الكفاءة مع تقنية التحفيز المستمر، ويوجد أحدهما على المحور الأمامي بينما يوجد الآخر على المحور الخلفي، ما يجعل السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي. ناقل حركة ثنائي السرعة على الإطلاق في سيارة كهربائية. وتم تثبيت نظام نقل الحركة على المحور الخلفي، مما يُحسِّن تسارع سيارة تايكان عند الانطلاق من السكون بمرات مضاعفة دون أن يتسبب ذلك في فقدان الطاقة، ويعزز سرعتها لأقصى درجة.

ويتسارع طراز تايكان توربو S من السكون إلى 100 كم/ساعة في 2.8 ثانية فقط على غرار السيارة الرياضية الأصيلة ذات المقعدين 911 GT2 RS، وهو الطراز الأسرع بين طرازات تايكان الثلاثة. وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP)، تقطع الطرازات الثلاثة مسافة طويلة كافية بعد شحن بطاريتها مرة واحدة. وعند تجهيز طراز تايكان 4S ببطارية Performance Plus، يمكن أن يقطع مسافة تصل إلى 463 كم بعد شحنه مرة واحدة.

يذكر أن أول طراز كهربائي بالكامل من بورشه هو أول سيارة تدخل خط الإنتاج مجهزة بنظام شحن بقوة 800 فولت. ويعتبر نظام الشحن تقنية مميزة عندما تتوفر إمكانية الشحن عالي الطاقة، حيث يعمل على تقليل الوقت اللازم لشحن السيارة. ويمكن لمالكي تايكان شحن سياراتهم بسهولة مع شاحن التيار المتردد بقوة تصل إلى 11 كيلوواط في المنزل، أو في العمل عبر الشاحن الصناعي السريع، أو عبر أي محطة شحن عامة أثناء أداء أعمالهم العادية.

تستعين بورشه بنظام تحكم مركزي للتحكم في أنظمة التحكم في شاسيه سيارة تايكان؛ يعمل نظام بورشه 4D المتكامل للتحكم في الشاسيه على تحليل جميع أنظمة التحكم في الشاسيه ومزامنتها في الوقت الفعلي. وتتضمن أنظمة التحكم في الشاسيه نظام التعليق الهوائي المتكيف بتقنية ثلاثية الحجرات، والذي يشمل نظام إلكتروني للتحكم في التخميد ضمن نظام بورشه النشط لإدارة التعليق، والنظام الكهروميكانيكي للتحكم في ثبات الدوران ضمن نظام بورشه سبورت للتحكم الديناميكي في الشاسيه، والذي يشمل نظام توجيه عزم الدوران بلاس من بورشه.

وتبرز طرازات تايكان اتجاه التصميم الجديد لبورشه، والذي يتميز بالبساطة والتطلع إلى المستقبل ولكن في الوقت ذاته يحتفظ بسمات تصاميم بورشه الفريدة.

ويتوفر الطراز بمجموعة متنوعة من تجهيزات المقصورة الداخلية والتصميم الخارجي، والتي تأتي بأسلوب تقليدي أو حديث. كما ستوفر علامة بورشه التجارية سيارة تايكان مع مقصورة خالية من الجلد لأول مرة. وتمنح الألوان الجديدة ومجموعة “أكسنت” لتزيين المقصورة، التي تأتي كتجهيز اختياري، العملاء خيارات متنوعة. وللوصول إلى أعلى درجات التخصيص، يوفر قسم “بورشه إكسكلوسيف مانوفاكتور” للتصنيع حسب الطلب حوالي 90 خياراً حصرياً للسيارة الصالون ذات الأبواب الأربعة الجديدة كلياً.