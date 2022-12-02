بورصة طوكيو تنتعش بعد فوز اليابان على إسبانيا

طوكيو – كان لفوز منتخب اليابان على نظيره الإسباني، والذي ضمن له التأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم 2022 في قطر كمتصدر للمجموعة، تأثير إيجابي على أسهم الشركات المرتبطة بكرة القدم اليابانية في بورصة طوكيو.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو، نيكاي، بنسبة 1.59 % أمس الجمعة، ومع ذلك، فإن الإحباط العام للمستثمرين لم يؤثر على الأسهم المتعلقة بـ “الساموراي الأزرق”، والتي تتراوح بين خدمات البث المباشر على الإنترنت إلى الحانات، بسبب الاهتمام المتجدد بكرة القدم في الدولة الآسيوية.

وأغلقت شركة الإعلانات الرقمية (CyberAgent)، التي تبث جميع مباريات كأس العالم على منصتها (Abema)، اليوم بارتفاع وصل إلى 3.95 %.

وتأتي هذه الزيادة بعد الإعلان عن استخدام ما يقرب من 30 مليون شخص للمنصة حتى 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما لعبت اليابان أول مباراتين لها في المونديال.

كما ارتفعت أسهم شركة ميزونو المتخصصة في الملابس والأحذية الرياضية، إحدى رعاة الفريق، بنسبة 0.98 %.

وارتفعت أسهم سلسلة (Hub bar)، التي تبث المباريات على الهواء مباشرة، اليوم بنسبة 7.62 %، بينما ارتفعت الأسبوع الماضي بأكثر من 25 % خلال يومين، بعد فوز اليابان على ألمانيا.

ويأتي الانتصار على إسبانيا 2-1، بعد هزيمة اليابان أمام كوستاريكا في المباراة السابقة، وكان بمثابة المفاجأة التي فاقت فوز الروبوت الياباني على الماكينات الألمانية في مباراته الافتتاحية.

وتأهل المنتخب الياباني، لدور الـ 16 ليواجه منتخب كرواتيا، وصيف المجموعة السادسة.

من ناحية ثانية، أشاد هاجيمي موريياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، بانتصار فريقه التاريخي على منتخب اسبانيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “أغلقنا صفحة كوستاريكا وبدأ التركيز سريعا لمباراة إسبانيا، وكنا متحدين ورفعنا شعار الفوز في المباراة.. وتحدثت مع اللاعبين مرارا”.

وأضاف: “رغبتنا منذ البداية كانت تحقيق الانتصار، ونهدي هذا الفوز للشعب الياباني الذي عانى بسبب الوصول إلى قطر من أجل متابعتنا.. كما كنت على دراية بمواجهة ألمانيا وكوستاريكا، كان لدينا خطة مختلفة بعد مواجهة كوستاريكا، واجهنا ألمانيا وكوستاريكا وإسبانيا بخطط مختلفة.. وعندما تقدمنا قررت اللعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الكرات المرتدة”.

وعن هدف اليابان الثاني، قال: “حققنا الأهم وهو الفوز، والتكنولوجيا رائعة وخدمت كرة القدم، حيث احترمنا القرار وكنا مستعدين لاحترامه أيضا حال لم يحتسب الهدف، فخورون بالفوز على إحدى أقوى منتخبات العالم، ولدينا الكثير لكي نتعلم منه، وآسيا يمكنها أن تلمع على المنصة العالمية وخاصة اليابان”.

وأتم المدير الفني لمنتخب اليابان: “قلت للاعبين بين الشوطين كل شيء يمضي حسب الخطة، وقررنا الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن كانت هجماتنا قليلة”.

من جهته، أشاد أوه تاناكا نجم منتخب اليابان، بالانتصار التاريخي، وقال تاناكا خلال المؤتمر الصحفي: “المنتخب الإسباني قوي ولكن نستطيع الفوز عليه حال واجهناه في المستقبل”.

وأردف نجم منتخب اليابان: “المثابرة والجهد والعمل هو ما علينا القيام به دائما من أجل تحقيق أهدافنا”.

وعن هدف اليابان الثاني، قال أفضل لاعب في المباراة: “الكرة كانت في منتصف الخط واحترم تقنية الفيديو، في نهاية المطاف فزنا وحققنا هدفنا وتصدرنا المجموعة ونستعد للمباراة المقبلة”. – (وكالات)