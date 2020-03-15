“بورصة عمان” تبلغ أدنى مستوى في 16 عاما

عمان- الغد– انزلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس 4.48 % وهو أدنى مستوى له منذ العام 2003 ليصل إلى 1675.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1،784 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 12 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و67 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 4.44 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.97 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.58 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية 0.62 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، البنوك، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، التأمين، الخدمات التعليمية، الصناعات الهندسية والانشائية، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج 6.32 %، 6.31 %، 6.03 %، 4.90 %، 2.80 %، 2.60 %، 2.30 %، 2.17 %، 1.51 %، 1.22 %، 1.14 %، 0.87 %، 0.22 %، 0.21 %، 0.18 %، 0.07 % على التوالي.



وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ البتراء للتعليم بنسبة 5.26 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 5.00 %، الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 5.00 %، الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 4.76 %، وحدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.24 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 12.50 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 8.33 %، البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، والأسواق الحرة الأردنية بنسبة 7.46 %.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي إن مجلس إدارة بورصة عمان قرر تعديل نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها لتصبح 2.5 % لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، كما قرَر تغيير أوقات ومراحل جلسة تداول السوقين الأول والثاني وسوقي السندات وصكوك التمويل الإسلامي وذلك بتخفيض وقت مرحلة التداول المستمر لتصبح ساعة واحدة بدلاً من ساعتين وذلك استناداً إلى أحكام المادة (8) من تعليمات تداول الأوراق المالية.

وأضاف الوظائفي أن مجلس إدارة البورصة والإدارة التنفيذية لها ستُتابع عن كثب وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والجهات ذات العلاقة، التطورات في السوق وستقوم بناءً على المعطيات في حينه بإعادة تقييم الموقف والقرارات المتخذة بما يخدم المصلحة العامة.