بورصة عمان تتراجع 0.81 % خلال أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 1619.5 نقطة مقارنة مع 1632.8 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.81 %.

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.6 مليون دينار مقارنة مع 3.4مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 33.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 22.9 مليون دينار مقارنة مع 17.2مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي فقد بلغ 24.8 مليون سهم، نفذت من خلال 8478 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.8 مليون دينار وبنسبة 64.5 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.8 مليون دينـار وبنسبـة 21.1 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.3 مليون دينار وبنسبة 14.4 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.67 % ,

وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.7 % , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.15 % .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 130 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 40 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الاتحاد العربي الدولي للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.84 % , الاردنية لضمان القروض حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

12.82 % , الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.94 % , المقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.52 % , ودلتا للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.52 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية للصناعات الكهربائية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 15.15 %, الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 15.00 %, الأردن الأولى للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00%, التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.96 %, والمؤسسة الصحفية الاردنية /الرأي حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.70 %.