بورصة عمان تتراجع 1.23 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1.23 % لينهي تداولات أمس عند مستوى 1751.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2،952 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 20 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و58 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.11 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.61 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.48 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات 1.18 %، 0.86 %، 0.55 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، التأمين 4.88 %، 4.23 %، 3.42 %، 3.21 %، 1.44 %، 1.29 %، 1.22 %، 1.00 %، 0.79 %، 0.72 %، 0.56 %، 0.54 %، 0.35 %، 0.14 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 7.69 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة 5.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 5.00 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 4.69 %، والزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 4.67 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 7.69 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.56 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، والبوتاس العربية بنسبة 4.97 %.

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