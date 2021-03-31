بورصة عمان تجري المراجعة الدورية للشركات المدرجة

عمان-الغد- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن البورصة أجرت المراجعة الربعية الدورية للشركات المدرجة في السوق لاختيار عينة المؤشر العام لأسعار الأسهم لبورصة عمان.

وبين أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن يعكس المؤشر حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق وبموجب هذه المراجعة تم متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع واختيار شركات عينة المؤشر من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.

وأضاف “نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 5 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 5 شركات أخرى وبالنسبة للشركات التي تم سحبها من العينة فهي: الشرق الأوسط للتأمين، والتأمين العربية – الأردن، والتأمين الوطنية، ودار الغذاء، واسمنت الشمالية”.

أما بالنسبة للشركات التي تمت إضافتها للعينة فهي: الزرقاء للتعليم والاستثمار، والتسهيلات التجارية الأردنية، والنقليات السياحة الأردنية /جت، ومجموعة العصر للاستثمار، والدولية للفنادق والأسواق التجارية.

كما تشمل هذه المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر وذلك بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حدها الأعلى إلى 10 %.

وبين الوظائفي أن عينة الرقم القياسي تشمل الشركات الـ 100 الأكثر نشاطاً في البورصة والأعلى من حيث القيمة السوقية؛ حيث تشكل القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 84.1 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 94.5 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

أما فيما يخص عينة الرقم القياسي ASE20 فقد شكلت القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 71.7 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 83.0 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

وعليه، سيتم التعديل على عينة الرقم القياسي العام اعتبارا من 1 من نيسان(إبريل) 2021، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على مكونات العينة وأوزانها الجديدة من خلال الرابط التالي https://www.exchange.jo/ar/asar-alswq/mwshrat/almkwnat/mkwnat-alrqm-alqyasy?current=/node