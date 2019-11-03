بورصة عمان ترتفع بنسبة %0.53

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.53 %، لينهي التداولات عند مستوى 1809.91 نقطة، بارتفاع نسبته 0.53 %.

بلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1.569 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.79 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.31 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التبغ والسجائر، البنوك، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، العقارات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، التأمين 3.44 %، 3.12 %،

1.72 %، 1.57 %، 0.37 %، 0.37 %، 0.26 %، 0.25 %، 0.23 %،

0.07 %، 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة 2.23 %، 1.42 %،

0.69 %، 0.61 %، 0.43 %، 0.35 %، 0.31 %، 0.10 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 8.33 %، البوتاس العربية بنسبة 7.47 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، الأردنية للإدارة والاستشارات بنسبة 5.00 %، والمعاصرون للمشاريع الاسكانية بنسبة 4.62 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 6.67 %، نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة بنسبة 4.91 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.88 %، المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 4.21 %، والعالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.00 %.