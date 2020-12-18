بورصة عمان ترتفع بنسبة 45ر1 بالمئة في أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 45ر1 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1615 نقطة .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 3ر9 مليون دينار مقارنة مع 8ر5 مليون دينار الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 3ر61 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 7ر64 مليون دينار، مقارنة مع 29 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت7ر34 مليون سهم، نفذت من خلال 10726 صفقة.