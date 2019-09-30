بورصة عمان ترتفع 0.12 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس بنسبة 0.12 %، ليغلق عند مستوى 1827.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو 5.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1،872 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.30 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.12 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، البنوك 2.42 %، 1.68 %، 1.37 %، 0.67 %، 0.34 %، 0.26 %، 0.19 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، الأغذية والمشروبات، العقارات، النقل 0.87 %، 0.41 %، 0.38 %، 0.37 %، 0.30 %، 0.07 %، 0.05 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية لصناعة الألمنيوم/أرال بنسبة 7.03 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.25 %، الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 5.00 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.82 %، والمجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 4.43 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ التأمين الوطنية بنسبة 7.14 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بنسبة 4.88 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.55 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.55 %، ودارات الأردنية القابضة بنسبة 4.44 %.