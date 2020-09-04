بورصة عمان ترتفع %0.31 خلال أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.31 %، ليغلق عند مستوى 1581.6 نقطة مقارنة مع 1576.7 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.1 مليون دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 15.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 20.5 مليون دينار مقارنة مع 24.3 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 27.5 مليون سهم، نفذت من خلال 10987 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.9 مليون دينار وبنسبة 58.2 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.8 مليون دينار وبنسبة 23.6 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.7 مليون دينار وبنسبة 18.2 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.52 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.42 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 62 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 24.24 %، سُرى للتنمية والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.21 %، المقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.05 %، والأردن ديكابولس للأملاك حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.79 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.84 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.65 %، التأمين العربية- الأردن حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.78 %، الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 5.88 %، ورم للوساطة المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 4.85 %.