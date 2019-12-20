“بورصة عمان” ترتفع 0.4 % في أسبوع

عمان-الغد-ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان للاسبوع الماضي بنسبة 0.4 %، لينهي التداولات عند مستوى 1810.2 نقطة مقارنة مع 1803.1 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 13.4 مليون دينار مقارنة مع 6.2مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 117.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 67.0 مليون دينار مقارنة مع 30.8مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 49.0 مليون سهم، نفذت من خلال 8927 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 60.5 مليون دينار وبنسبة 90.2 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.1 مليون دينـار وبنسبـة 6.1 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 2.5 مليون دينار وبنسبة 3.7 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.27 %، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.02 % ، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 % .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 148 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 45 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 55 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي اسمنت الشمالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 41.43 %، نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.39 % ، الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.15 %، بندار للتجارة والإستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.41 %، وسبائك للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.62 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردن لتطوير المشاريع السياحية حيث انخفض سعر السهم بنسبة

61.34 %، العربية للصناعات الكهربائية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 20.83 %، المنارة للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 12.00 %، الجنوب للإلكترونيات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.56 %، ومناجم الفوسفات الاردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.42 %.