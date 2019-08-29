“بورصة عمان” ترتفع 0.42 %

عمان-الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.42 %، لينهي التداولات عند مستوى 1821.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو16.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،639 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 104 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.80 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.58 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، التبغ والسجائر، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكهربائية، النقل، التأمين 3.03 %، 1.60 %، 1.31 %، 0.71 %، 0.66 %، 0.65 %، 0.58 %، 0.48 %، 0.22 %، 0.18 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والإتصالات 0.61 %، 0.26 %، 0.23 %، 0.15 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية بنسبة 7.50 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.88 %، بنك الاسكان للتجارة والتمويل بنسبة 5.70 %، البطاقات العالمية بنسبة 5.56 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 5.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.69 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.35 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 2.94 %، سُرى للتنمية والاستثمار بنسبة 2.86 %، والركائز للاستثمار بنسبة 2.78 %.