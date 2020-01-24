“بورصة عمان” ترتفع 0.7 % في أسبوع

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.7 %، ليغلق عند مستوى 1878.6 نقطة مقارنة مع 1865.6 نقطة للأسبوع السابق. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.8 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 12.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 24.1 مليون دينار مقارنة مع 21.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 22.6 مليون سهم، نفذت من خلال 12294 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.5 مليون دينار وبنسبة 60.2 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.1 مليون دينار وبنسبـة

25.2 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.5 مليون دينار وبنسبة 14.6 %.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ شركة الترافرتين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.83 %، الإحداثيات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.52 %، المؤسسة الصحفية الأردنية/الرأي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %، البطاقات العالمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.38 %، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.08 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.43 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.53 %، العربية للصناعات الكهربائية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة

10.00 %، الأردن ديكابولس للأملاك حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.11 %، والمستقبل العربية للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.11 %.