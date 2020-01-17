بورصة عمان ترتفع 2.17% في أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 17ر2 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1865نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 3ر4 مليون دينار مقارنة مع 2ر4 مليون دينار في الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 1ر2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 4ر21 مليون دينار مقارنة مع 9ر20 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 4ر19 مليون سهم نفذت من خلال 9911 صفقة.