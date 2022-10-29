بورصة عمان تستأنف التداول الأحد بعد خلل الخميس الفني

قالت بورصة عمان، اليوم السبت، إن التداول في البورصة سيتم استئنافه غد الأحد، بعد معالجة الخلل الفني الذي تسبب بتعليقه يوم الخميس.

وقالت البورصة في بيان: “لاحقاً لتعميم البورصة رقم (127) تاريخ 27/10/2022 بخصوص الخلل الفني غير المتوقع والخارج عن إرادة البورصة، والذي تعرضت له بيئة التداول أثناء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 27/10/2022، وتقرر في ضوئه تعليق جلسة التداول للفترة المتبقية من وقت الجلسة لذلك اليوم”.

وأضافت: “أرجو إعلامكم بأن الشركة المطوّرة لنظام التداول الإلكتروني قامت بإجراء عمليات التحقق اللازمة لتحديد سبب هذا الخلل ومعالجته، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف التداول كالمعتاد يوم الأحد الموافق 30/10/2022، حيث استدعى ذلك إلغاء جميع الأوامر غير المنفذة على نظام التداول”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التواصل مع الشركات المطوّرة لأنظمة إدارة الأوامر التي تستخدمها شركات الوساطة لإحاطتها علماً بذلك، والطلب منها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتهيئة أنظمة إدارة الأوامر للعمل بشكل طبيعي يوم الأحد. راجياً التواصل مع الشركات المورّدة لأنظمة إدارة الأوامر والتنسيق معها بهذا الشأن، والتواصل مع المعنيين في البورصة في حال رغبتكم بالحصول على مزيد من المعلومات.