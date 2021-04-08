بورصة عمان تطلق رسمياً نظام التداول الإلكتروني الجديد

عمان- الغد- بمناسبة الاحتفالية المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، والتي تتزامن مع ذكرى مرور 22 عاماً على تأسيس بورصة عمان. وتحت رعاية معالي وزير المالية الدكتور محمد العسعس تنظم بورصة عمان يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 احتفالية لقرع جرس بدء جلسة التداول الذي سيتم فيها الإطلاق الرسمي لنظام التداول الإلكتروني (Optiq) ، حيث تم بناء هذا النظام وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية، وبإستخدام أحدث التكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التداول Optiq الجديد هو مشروع مشترك لأربعة دول عربية هي سلطنة عُمان وتونس ولبنان والأردن، وقد تم بناؤه من قبل شركة Euronext والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في تطوير حلول التداول، والتي تمتلك وتشغل البورصات الأوروبية.