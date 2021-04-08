بورصة عمان تعطل أعمالها الأحد بمناسبة مئوية الدولة

عمان- أعلنت بورصة عمان تعطيل أعمالها ليوم الأحد المقبل تنفيذا لقرار رئيس الوزراء والمتعلق بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة أعمالها في هذا اليوم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

واشارت البورصة في بيان صحفي اليوم الخميس الى ان دوامها سيعود كالمعتاد اعتباراً من صباح الإثنين المقبل الموافق 12 نيسان الحالي.

بترا